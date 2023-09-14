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Video: NC State coach Dave Doeren aiming for sharp play

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren has been about attention to detail this week with his squad.

NC State lost 45-24 to Notre Dame last Saturday to fall to 1-1. It wasn't just losing to ND that proved frustrating, but there were enough mental mistakes made that proved frustrating.

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