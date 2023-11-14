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Video: NC State CB Shyheim Battle takes pride in shutting down WRs

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt junior cornerback Shyheim Battle was part of the Wolfpack's secondary that shut down Wake Forest's passing game last Saturday.

The Rocky Mount, N.C., native has 34 tackles, three passes broken up, twin interceptions and two tackles for loss this season.

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