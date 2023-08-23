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Video: NC State CB Shyheim Battle ready for opener

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State junior cornerback Shyheim Battle knows the difference between fall camp and preparing for a game after five years in Raleigh.

Battle and NC State will play at UConn on Aug. 31, and preparing for the Huskies is well underway.

Click below to watch Battle's press conference.

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