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Video highlights: NC State commit Asaad Brown at Rivals Camp

Dave Berry
Rivals.com

NC State junior cornerback commit Asaad Brown is a Rivals.com four-star prospect and he showed why at the New Jersey Rivals Camp Series.

The first minute of the highlights is Brown battling a variety of wide receivers at the camp. Brown won defensive back MVP for his efforts.

Click below to watch the highlights:

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