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Video — Duke coach Jon Scheyer sees differences in his team

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

DURHAM — Duke was drilled in the first meeting against NC State, and coach Jon Scheyer knows his team has changed defensively.

He credited the defense of freshmen Tyrese Proctor, a guard, and center Dereck Lively for doing a good job in helping Duke win 71-67 on Tuesday at Cameron Indoor Stadium. NC State had won the previous meeting 84-60 on Jan. 4.

Click below to watch the Scheyer's press conference:

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