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Video: Christopher Toudle after 21-20 win over ECU

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

GREENVILLE — NC State sophomore tight end Christopher Toudle echoed many of his teammates Saturday with a little bit of disappointment mixed with happiness.

Toudle caught a five-yard pass while rotating in at tight end during NC State's 21-20 win over East Carolina. The Pirates missed a 41-yard field goal at the end of the game.

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