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Video: Brennan Armstrong feels at ease at NC State

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State quarterback Brennan Armstrong said confidence is the key to making an offense go.

Armstrong has transferred in from Virginia and is reunited with offensive coordinator Robert Anae, and he'll get to play in front of NC State fans for the first time at 1 p.m. Saturday for the spring game. He's been able to help his teammates learn the new offense after being with Anae for four years.

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