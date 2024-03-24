NC State has won seven straight games including two in the NCAA Tournament to reach the Sweet 16 for the first time since 2015.
X (or Twitter) has the various reactions after NC State defeated Oakland in overtime Saturday in the second round of the NCAA Tournament.
Here is a sampling:
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