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Transfer hot board, 1.0

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State has a good amount of scholarships to play with and some definite needs along the offensive line, quarterback, wide receiver and tight end.

Here is a first look at some of the players that NC State is looking at, as the NCAA transfer portal started Dec. 4.

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