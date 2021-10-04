 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 4
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The Wolfpacker daily newsstand: Trea Turner's MVP case

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

The baseball regular season is complete, and NC State had two standouts in the pros this season.

Left-handed pitcher Carlos Rodon emerged as an ace for the Chicago White Sox, and on Sunday shortstop Trea Turner capped his regular season in grand fashion. Both players are headed to the playoffs.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack baseball Trea Turner
Turner hit a grand slam Sunday. (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

Tweets Of The Day 


NC State sophomore left tackle Ikem Ekwonu continues to build his All-American case.

Meanwhile, NC State is one of the favorites to win the ACC.

In baseball news, a pair of Pack legends were honored over the weekend.

In recruiting, NC State joined Duke, East Carolina and Marshall in offering class of 2023 offensive lineman Sam Pendleton from Reagan High in Pfafftown, N.C.

Finally, in baseball Los Angeles Dodgers shortstop Trea Turner had a MVP-caliber regular season.

Headlines

• The Wolfpacker — Monday morning quarterbacking: NC State 34, Louisiana Tech 27

• The Wolfpacker — NC State in both Top 25 polls • The Wolfpacker — What they’re saying about NC State’s win over Louisiana Tech

• Raleigh News & Observer — Analysis: NC State must ride Bam Knight and Ricky Person Jr. to contend in the ACC

• Technician — Pack men’s soccer falls to 0-3-1 in ACC play, loses 4-0 in Chapel Hill

• Technician — Pack volleyball drops third straight match after winning ACC opener

• GoPack.com — No letdown for Pack in third straight win

• GoPack.com — Pack starts Mountaineer Invitational Monday

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