The Wolfpacker daily newsstand: Trea Turner's MVP case

The baseball regular season is complete, and NC State had two standouts in the pros this season.
Left-handed pitcher Carlos Rodon emerged as an ace for the Chicago White Sox, and on Sunday shortstop Trea Turner capped his regular season in grand fashion. Both players are headed to the playoffs.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
NC State sophomore left tackle Ikem Ekwonu continues to build his All-American case.
Meanwhile, NC State is one of the favorites to win the ACC.
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In baseball news, a pair of Pack legends were honored over the weekend.
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In recruiting, NC State joined Duke, East Carolina and Marshall in offering class of 2023 offensive lineman Sam Pendleton from Reagan High in Pfafftown, N.C.
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Finally, in baseball Los Angeles Dodgers shortstop Trea Turner had a MVP-caliber regular season.
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