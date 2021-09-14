 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 14
News More News
{{ timeAgo('2021-09-14 08:00:47 -0500') }} football Edit

The Wolfpacker daily newsstand: Tough blows for NC State

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Monday did not lift the spirits of NC State football fans in the aftermath of a disappointing 24-10 loss at Mississippi State on Saturday afternoon.

That's because the Pack learned it had lost two starters on defense for the season, notably first-team All-ACC linebacker Payton Wilson. The news of Wilson's injury made national waves on social media.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack football linebacker Payton Wilson
Wilson was considered one of the top linebackers in the country. (ACC Football)

Tweets Of The Day 

There was swift reaction to the news on the injury front, but as ESPN's Andrea Adelson pointed out, it was a brutal day in the ACC besides the news on Wilson and Pack senior safety Cyrus Fagan.

On some positive news, NC State will go the entire month of September without playing a noon football game.

And lastly the NC State basketball staff was out making a few visits yesterday — class of 2022 three-star forward De'Ante Green from Asheville (N.C.) Christian Academy and class of 2023 five-star guard Kylan Boswell from Chandler (Ariz.) Compass Prep.

Headlines

• The Wolfpacker — By the numbers: NC State production by class

• The Wolfpacker — Dave Doeren wants consistency from his offense

• The Wolfpacker — Full transcript: Dave Doeren recaps Mississippi State, previews Furman

• The Wolfpacker — Updated NC State depth chart: Changes after season-ending injuries

• The Wolfpacker — WATCH: Dave Doeren’s weekly press conference

• The Wolfpacker — Monday morning quarterbacking: Mississippi State 24, NC State 10

• The Wolfpacker — Pack Pros: Week one in the NFL

• Raleigh News & Observer — Two NC State football players need surgery and will miss the rest of the season

• Raleigh News & Observer — NC State’s Doeren on loss to Miss. St: “Offensively we just shot ourselves in the foot repetitively”

• Fayetteville Observer — Injury update on NC State linebacker Payton Wilson, Cyrus Fagan

• Fayetteville Observer — How to watch NC State football vs. Furman on TV

• Technician — Jada Allen, Taylor Rowland stepping up for Pack volleyball

• Technician — MSU Takeaways: Offense struggling on all fronts

• Technician — MLB Pack Pros: Trio of Pack Pros fuel postseason races

• GoPack.com — Several #PackPros impressive in week 1

• GoPack.com — Clemson game time set

• GoPack.com — Wolfpack rounds out home stretch with Tuesday night match against James Madison

Video Of The Day

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}