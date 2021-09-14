The Wolfpacker daily newsstand: Tough blows for NC State

Monday did not lift the spirits of NC State football fans in the aftermath of a disappointing 24-10 loss at Mississippi State on Saturday afternoon.
That's because the Pack learned it had lost two starters on defense for the season, notably first-team All-ACC linebacker
Payton Wilson. The news of Wilson's injury made national waves on social media.
Let's get to the daily newsstand.
Wilson was considered one of the top linebackers in the country. (ACC Football)
Tweets Of The Day
There was swift reaction to the news on the injury front, but as ESPN's
Andrea Adelson pointed out, it was a brutal day in the ACC besides the news on Wilson and Pack senior safety Cyrus Fagan.
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On some positive news, NC State will go the entire month of September without playing a noon football game.
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And lastly the NC State basketball staff was out making a few visits yesterday — class of 2022 three-star forward
De'Ante Green from Asheville (N.C.) Christian Academy and class of 2023 five-star guard Kylan Boswell from Chandler (Ariz.) Compass Prep.
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