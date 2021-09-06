 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 6
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The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 6

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

The 2021 football season got off to a resounding start from NC State's perspective. Now it's time to shift focus towards this Saturday with a primetime, nationally televised showdown at Mississippi State.

In today's newsstand, we look back at the opening weekend, get the hype started for this Saturday and share some highlights from football commitments in the 2022 class.

Let's get to it.

NC State Wolfpack football running back Ricky Person Jr.
Junior running back Ricky Person Jr. had one of the best performances this weekend, per PFF. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Tweets Of The Day 

Thursday was an exciting day, and the performances in the 45-0 win over South Florida continues to be celebrated, but also the focus shifts to a big SEC showdown on the road next weekend at Mississippi State.

Of course, NC State's future players have already started their seasons too, with all of them multiple games into the year.

A few of them took to Twitter over the weekend to show some highlights, including four-star quarterback MJ Morris from Carrollton (Ga.) High, four-star defensive lineman Brandon Cleveland from Tampa (Fla.) Carrollwood Day, four-star linebacker Torren Wright from Kannapolis (N.C.) A.L. Brown High, three-star running back Bennett Galloway from Chapin (S.C.) High and three-star linebacker Daejuan Thompson from Whiteville (N.C.) High.

Headlines

• The Wolfpacker — Monday morning quarterbacking: NC State 45, South Florida 0

• The Wolfpacker — The Wolfpacker’s 3-2-1: Thoughts from opening weekend

• The Wolfpacker — Photo gallery: NC State routs South Florida in opener

• The Wolfpacker — The Wolfpacker war room

• The Wolfpacker — Postgame Reflections Podcast: NC State 45, South Florida 0

• Raleigh News & Observer — How an NC State football player’s special bond with his mom helps them both succeed

• Technician — Jenna Butler lifts Wolfpack women’s soccer to 1-0 victory with third goal of season

• Technician — Wolfpack volleyball sinks Pirates, falls to Rams

• GoPack.com — Wolfpack shuts out Elon on Senior Night

• GoPack.com — NC State women ranked first in ACC preseason poll, men selected third

Video Of The Day

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