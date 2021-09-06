The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 6

The 2021 football season got off to a resounding start from NC State's perspective. Now it's time to shift focus towards this Saturday with a primetime, nationally televised showdown at Mississippi State.
In today's newsstand, we look back at the opening weekend, get the hype started for this Saturday and share some highlights from football commitments in the 2022 class.
Let's get to it.
Junior running back Ricky Person Jr. had one of the best performances this weekend, per PFF. (Ken Martin/The Wolfpacker)
Tweets Of The Day
Thursday was an exciting day, and the performances in the 45-0 win over South Florida continues to be celebrated, but also the focus shifts to a big SEC showdown on the road next weekend at Mississippi State.
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Of course, NC State's future players have already started their seasons too, with all of them multiple games into the year.
A few of them took to Twitter over the weekend to show some highlights, including four-star quarterback
MJ Morris from Carrollton (Ga.) High, four-star defensive lineman Brandon Cleveland from Tampa (Fla.) Carrollwood Day, four-star linebacker Torren Wright from Kannapolis (N.C.) A.L. Brown High, three-star running back Bennett Galloway from Chapin (S.C.) High and three-star linebacker Daejuan Thompson from Whiteville (N.C.) High.
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