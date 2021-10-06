The Wolfpacker daily newsstand: Olympic sports successes

While most of NC State fans' focus is on a potential season to remember brewing in football, some of the Olympic sports are turning heads as well.
For the first time in program history, the women's cross country team is ranked No. 1 according to the coaches' poll, and men's golf is picking up where it left off in last year's ultra-successful year.
Let's get to the daily newsstand.
Women's cross country is hoping to win a national championship this year. (NC State)
Tweets Of The Day
This afternoon, all eyes for NC State basketball recruiting should be on three-star guard
LJ Thomas from Charlotte, N.C. and Bull City Prep.
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As noted above, lots of reasons to celebrate in NC State's non-revenue sports
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Meanwhile, football is ranked in the top 25 in both polls in part because of its defense, star sophomore left tackle
Ikem Ekwonu and the sure-handed receiving of redshirt junior wideout Thayer Thomas.
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