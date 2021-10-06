 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 6
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The Wolfpacker daily newsstand: Olympic sports successes

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

While most of NC State fans' focus is on a potential season to remember brewing in football, some of the Olympic sports are turning heads as well.

For the first time in program history, the women's cross country team is ranked No. 1 according to the coaches' poll, and men's golf is picking up where it left off in last year's ultra-successful year.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack women's cross country
Women's cross country is hoping to win a national championship this year. (NC State)

Tweets Of The Day 

This afternoon, all eyes for NC State basketball recruiting should be on three-star guard LJ Thomas from Charlotte, N.C. and Bull City Prep.

As noted above, lots of reasons to celebrate in NC State's non-revenue sports

Meanwhile, football is ranked in the top 25 in both polls in part because of its defense, star sophomore left tackle Ikem Ekwonu and the sure-handed receiving of redshirt junior wideout Thayer Thomas.

Headlines

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack commitments in action — Week 7

• The Wolfpacker — Pack Pros: Former Wolfpack baseball players in MLB and minors

• The Wolfpacker — ACC football power rankings

• The Wolfpacker — NC State baseball class of 2022 updated hot board

• The Wolfpacker — NC State bye week superlatives: Defense

• Fayetteville Observer — A love of statistics created a family legacy at NC State football

• Technician — Wolfpack men’s golf picks up first win of the season in West Virginia

• GoPack.com — Pack wins Mountaineer Invitational

• GoPack.com — @PackWrestle announces 2021-22 schedule

• GoPack.com — Chmiel garners ACC Performer of the Week honors

Video Of The Day

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