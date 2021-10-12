The Wolfpacker daily newsstand: New offers in football recruiting

NC State have a lot of people anticipating their return from the bye week with Saturday's crucial game at Boston College, but it's in recruiting where there was some news made Monday.
Three new offers were given out to players looking for new homes in 2022, including a receiver from an ACC rival.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
Former NC State nemesis Taj Harris, an all-conference caliber receiver at Syracuse, announced in September he was transferring, and on Monday night he received an offer from NC State.
Harris is a former teammate of Pack standout receiver Kelvin Harmon, who is now in the NFL.
Also, NC State offered a pair of junior college defensive backs: Marquise Gilbert from Hutchinson (Kan.) Community College and Keionte Scott from Snow College in Ephraim, Utah.
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Meanwhile, in football, the ACC power rankings and bowl projections are currently trending well for NC State.
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