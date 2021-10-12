 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 12
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The Wolfpacker daily newsstand: New offers in football recruiting

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

NC State have a lot of people anticipating their return from the bye week with Saturday's crucial game at Boston College, but it's in recruiting where there was some news made Monday.

Three new offers were given out to players looking for new homes in 2022, including a receiver from an ACC rival.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack football recruiting Taj Harris
Syracuse receiver Taj Harris is in the transfer portal and now a Wolfpack target. He is from the same high school that produced Kelvin Harmon. (Dennis Nett/USAToday)

Tweets Of The Day 

Former NC State nemesis Taj Harris, an all-conference caliber receiver at Syracuse, announced in September he was transferring, and on Monday night he received an offer from NC State.

Harris is a former teammate of Pack standout receiver Kelvin Harmon, who is now in the NFL.

Also, NC State offered a pair of junior college defensive backs: Marquise Gilbert from Hutchinson (Kan.) Community College and Keionte Scott from Snow College in Ephraim, Utah.

Meanwhile, in football, the ACC power rankings and bowl projections are currently trending well for NC State.

Headlines

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• The Wolfpacker — Dave Doeren, NC State prepare for showdown at Boston College

• The Wolfpacker — Full transcript: Dave Doeren weekly press conference

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• The Wolfpacker — WATCH: Dave Doeren weekly press conference

• The Wolfpacker — The Wolfpacker 3-2-1: Thoughts on the ACC post-bye week

• Raleigh News & Observer — First look: Top story lines, betting odds for NC State vs. Boston College football game

• Raleigh News & Observer — Investigative panel updates infractions case. What’s the latest for NC State?

• Fayetteville Observer — Preseason storylines: ACC tipoff marks return of college basketball

• Technician — Brooke Rauber finds home away from home with Wolfpack cross country

• Technician — Pack men’s soccer road trip results in ups, downs, takeaways for rest of the season

• GoPack.com — Miami game time set

• GoPack.com — Pack returns home Tuesday night for non-conference date with High Point

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