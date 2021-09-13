 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 12
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The Wolfpacker daily newsstand: NC State tries to regroup

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

In the aftermath of a 24-10 loss at Mississippi State, head coach Dave Doeren told his team that they had to take the lesson the Bulldogs learned from its opening week scare at home against Louisiana Tech.

“I feel sorry for the next [expletive] team we’re going to play, but more than anything guys given them credit," Doeren told the players postgame. "They watched their last film and they were embarrassed with how they played for three quarters.

"They came out and fixed it, and it started on the first play of the game. They owned it, and we’re going to go [expletive] own it to.”

More of the postgame speech can be seen in today's video of the day.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack football head coach Dave Doeren
Head coach Dave Doeren told his team they were going to own its loss at Mississippi State. (Matt Bush/USA Today)

Tweets Of The Day 

As expected with the loss, the hot takes were coming out.

Meanwhile, NC State offered a class of 2024 product from the Orlando area, sophomore defensive end Sincere Edwards from Wekiva High in Apopka, Fla.

And the bond between NC State and Mississippi State's baseball programs continues to grow after Pack head coach Elliott Avent was invited to Starkville for the game this weekened.

Headlines

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• The Wolfpacker — What others are picking for NC State at Mississippi State

• The Wolfpacker — The Wolfpacker game predictions: NC State at Mississippi State

• Raleigh News & Observer — Is MSU coach Mike Leach’s viral persona real? Don’t let his oddities fool you, NC State

• Raleigh News & Observer — No drill: NC State defensive backs prepare to face Mississippi State’s ‘air raid’

• Technician — NC State men’s soccer falls 2-0 in ACC opener to No. 2 Clemson

• Technician — Evans vanquishes Rutgers as Wolfpack volleyball sweeps doubleheader

• GoPack.com — First road test awaits Pack in Starkville

• GoPack.com — NC State holds on in five-set thriller

• GoPack.com — Six Wolfpack swimmers, three NC State alumni named to 2021-22 U.S. National Team

• GoPack.com — NC State falls short to No. 2 Clemson in ACC opener

Video Of The Day

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