The Wolfpacker daily newsstand: NC State tries to regroup

In the aftermath of a 24-10 loss at Mississippi State, head coach
Dave Doeren told his team that they had to take the lesson the Bulldogs learned from its opening week scare at home against Louisiana Tech.
“I feel sorry for the next [expletive] team we’re going to play, but more than anything guys given them credit," Doeren told the players postgame. "They watched their last film and they were embarrassed with how they played for three quarters.
"They came out and fixed it, and it started on the first play of the game. They owned it, and we’re going to go [expletive] own it to.”
More of the postgame speech can be seen in today's video of the day.
Let's get to the daily newsstand.
Head coach Dave Doeren told his team they were going to own its loss at Mississippi State. (Matt Bush/USA Today)
Tweets Of The Day
As expected with the loss, the hot takes were coming out.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IHdlbnQgd3JvbmcgaW4gdGhlIGxvc3MgdG8gTWlzcyBTdGF0
ZSBhbmQgd2hhdCBpdCBtZWFucyBmb3IgdGhlIFdvbGZwYWNrIGdvaW5nIGZv
cndhcmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tUaGVyYXB5P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
UGFja1RoZXJhcHk8L2E+IHdpdGgg4oGmPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9CQklTSDMwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCQklTSDMw
PC9hPuKBqTxicj5wcmVzZW50ZWQgYnkg4oGmPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Ob01vc3F1aXRvTkM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QE5vTW9zcXVpdG9OQzwvYT7igakgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9X
M2pJUkV3bWRtIj5odHRwczovL3QuY28vVzNqSVJFd21kbTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBKb2UgR2lnbGlvIChAZ2lnbGlvX09HKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2dpZ2xpb19PRy9zdGF0dXMvMTQzNzE3MDYwOTQ4MjUy
MjYyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTIsIDIwMjE8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BQ0MgUGFuaWMgUm9vbTogTkMgU3RhdGUgZ2V0cyBydW5nIGF0IE1p
c3MuIFN0YXRlLCBtaXNzaW5nIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIG5vdGNoIG9u
ZSBvZiB0aG9zZSBlbHVzaXZlIE9PQyBQNSB3aW5zIGZvciBEb2VyZW4uIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbGVicm93bmxvdz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbGVicm93bmxvdzwvYT4gYW5kIEkgZGlzY3Vzcy4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2VMc3BlMFZKazQiPmh0dHBzOi8vdC5j
by9lTHNwZTBWSms0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTG82VTFy
M2xDMCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0xvNlUxcjNsQzA8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgSm9lIE92aWVzIChAam9lb3ZpZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vam9lb3ZpZXMvc3RhdHVzLzE0MzcwODg4NTEzNDQ4NDY4NTM/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDEyLCAyMDIxPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Meanwhile, NC State offered a class of 2024 product from the Orlando area, sophomore defensive end
Sincere Edwards from Wekiva High in Apopka, Fla.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
IEJsZXNzZWQgYW5kIGh1bWJsZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9t
IE5vcnRoIENhcm9saW5hIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkg8J+UtOKaqu+4jyA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMVBhY2sxR29h
bD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzFQYWNrMUdv
YWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9I
VFQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIVFQ8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hzY2h3YXJ0ejM/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoc2Nod2FydHozPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNod2lsZXM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNod2lsZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vMjQ3U3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkAy
NDdTcG9ydHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2
YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQW5kcmV3X0l2aW5zP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBBbmRyZXdfSXZpbnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vdWFhbGxhbWVyaWNhP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkB1YWFsbGFtZXJpY2E8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vVGhlT3BlbmluZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlT3Blbmlu
ZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2JPZzlrNmFGVTUiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9iT2c5azZhRlU1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFNpbmNlcmUg
KEBTaW5jZXJlRWR3YXJkczApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vU2luY2VyZUVkd2FyZHMwL3N0YXR1cy8xNDM3MTkzNTA2MzAxMzUzOTg0
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMiwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
And the bond between NC State and Mississippi State's baseball programs continues to grow after Pack head coach
Elliott Avent was invited to Starkville for the game this weekened.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Z4oCZYWxsIGdvdCBhIGdyZWF0IENvYWNoISEhIExvdmVkIGhlYXJp
bmcgaGltIHRhbGsgdG8gdGhlIDIwMjIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9IYWlsU3RhdGVCQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASGFp
bFN0YXRlQkI8L2E+IGNvbW1pdHMhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
NTlPa3hycmpVdiI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzU5T2t4cnJqVXY8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92VmR3azU1V1Q2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v
dlZkd2s1NVdUNjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTaWRuZXkgVGFwcGVyIChAVGFw
cGVyYm95c2RhZCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UYXBw
ZXJib3lzZGFkL3N0YXR1cy8xNDM2ODk2MzI0OTc3Mjk5NDU5P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZWF2aW5nIFN0YXJrdmlsbGUgdGhpcyBtb3JuaW5nIGFuZCBJIGp1
c3Qgd2FudCB0byBlY2hvIHRoZSBzZW50aW1lbnQgSSBoZWFyZCBmcm9tIFdv
bGZwYWNrIGZhbnMgYWxsIHdlZWtlbmQuIFRoZSBob3NwaXRhbGl0eSBoZXJl
IHdhcyBhbWF6aW5nIGFuZCB0aGUgTWlzcy4gU3QuIGZhbiBiYXNlIHdhcyBw
dXJlIGNsYXNzLiBUaGFua3MgZm9yIGhhdmluZyB1cy48L3A+Jm1kYXNoOyBE
YXZpZCBUaG9tcHNvbiAoQGRhdmV0aDg5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2RhdmV0aDg5L3N0YXR1cy8xNDM3MDgwMTUyMzc5Mzc5NzEy
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMiwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Headlines
Video Of The Day
—— • Talk about it inside The Wolves' Den • Subscribe to our podcast on iTunes • Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker • Follow us on Twitter: @TheWolfpacker
• Like us on Facebook