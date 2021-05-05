 The Wolfpacker daily newsstand: May 5
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The Wolfpacker daily newsstand: May 5

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, May 5.



NC State Wolfpack basketball recruiting Anthony Black
NC State offered rising senior guard Anthony Black. (Rivals.com)

Headlines

• The Wolfpacker — Top five to watch for Wolfpack basketball recruiting in 2022 class

• The Wolfpacker — Four-star edge rusher Beau Atkinson talks NC State, national interest

• The Wolfpacker — NC State officially announces two transfer additions

• The Wolfpacker — NC State players in way-too-early 2022 mock NFL Drafts

• The Wolfpacker — Receiver Mehki Wall wants to visit NC State

• Technician — Wolfpack women’s tennis hosts regional in NCAA Tournament

• Technician — NC State men’s tennis set to start NCAA tournament with trip to South Carolina

• GoPack.com — Baseball’s game with Elon canceled

• GoPack.com — Two Wolfpack singles players, two doubles duos earn bids to NCAA singles and doubles championships

• GoPack.com — Galarneau earns third consecutive NCAA singles championship bid

• GoPack.com — Doeren’s squad wins Peach Bowl Challenge

• GoPack.com — Pack adds Greg Gantt and Casey Morsell

Tweets Of The Day 

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