 The Wolfpacker daily newsstand: May 28
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The Wolfpacker daily newsstand: May 28

Justin H. Williams • TheWolfpacker
Staff Writer
@JustinHWill

Here are the various headlines and tweets for Friday, May 28.



NC State Wolfpack baseball Elliott Avent
NC State baseball punched its ticket to the semifinals of the 2021 ACC Baseball Tournament Thursday with a 3-2 win over Pittsburgh. (Ken Martin)

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Roundtable: Kickoff times, All-ACC, Big Ten Challenge

• The Wolfpacker —Pack baseball advances to ACC Tournament semifinals with win over Pitt

• The Wolfpacker — Game times released for first three NC State football contests

• The Wolfpacker — Scouting Pittsburgh

• The Wolfpacker — Breon Pass is ready for a ‘once in a lifetime’ opportunity at NC State

• Raleigh News & Observer — NC State baseball team turned a poor start into a season that surprised even its coach

• Fayetteville Observer — After missing on Twitty, NC State can still recruit these 2022 receivers

• GoPack.com — #Pack9 opens ACC Championship play Thursday

• GoPack.com — Smith & Rogers advance to program’s first semifinal appearance in NCAA Doubles Championships

• GoPack.com — NC State secures No. 6 final ranking for best-ever national finish

• GoPack.com — NC State men’s track & field squad opens NCAA East Preliminary competition

• GoPack.com — Former RB Toney Baker named to Guilford County Sports Hall of Fame

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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