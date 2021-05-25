 The Wolfpacker daily newsstand: May 25
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The Wolfpacker daily newsstand: May 25

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, May 25.



NC State Wolfpack football quarterback Philip Rivers
Former NC State great Philip Rivers is now a high school football coach.

Headlines

• The Wolfpacker — NC State football position group analysis: Linebackers

• The Wolfpacker — Pack Pros: Former Wolfpack baseball players in MLB and minors

• The Wolfpacker — Multiple NC State players listed in Mel Kiper’s 2022 positional rankings

• The Wolfpacker — NC State football 2021 schedule countdown: No. 5 Mississippi State

• The Wolfpacker — NC State offers in-state athlete Daejuan Thompson

• Raleigh News & Observer — Here’s the 2021 ACC baseball tournament schedule and how to watch the games this week

• Raleigh News & Observer — Incoming NC State guards named to a high school all-star game roster. Will they play?

• Fayetteville Observer — Jack Britt alum, NC State golfer Spencer Oxendine aiming for US Open

• Fayetteville Observer — Former NC State QB Ryan Finley released by Texans

• Technician — NC State baseball leads ACC with seven All-ACC selections

• GoPack.com — Seven members of #Pack9 represented on 2021 All-ACC teams

• GoPack.com — NC State places Rogers, two doubles pairs in NCAA singles & doubles round of 16

• GoPack.com — No. 25 Galarneau advances to round of 16 at NCAA singles championships

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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