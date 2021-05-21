 The Wolfpacker daily newsstand: May 21
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The Wolfpacker daily newsstand: May 21

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, May 21.



NC State Wolfpack baseball catcher Luca Tresh
Luca Tresh hit a walk-off, two-run homer Thursday night to lift the Pack to a 6-4 win over No. 9 Florida State. (NC State)

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Roundtable: Russell Wilson, Manny Bates and best feat

• The Wolfpacker — The Wolfpacker top 25 presented by JFQ Lending

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast with Joe Giglio of 99.9 The Fan and WRALSportsFan

• The Wolfpacker — Terrell Tatum showing his complete game

• The Wolfpacker — NC State football 2021 schedule countdown: No. 7 Louisiville

• Winston-Salem Journal — Wake Forest, North Carolina and NC State all advance to NCAA Championships in men’s golf

• Technician — Reid Johnston fans 13, Luca Tresh walks off series opener versus No. 16 Florida State

• GoPack.com — No. 23 #Pack9 walks off No. 9 Florida State in series opener

• GoPack.com — NC State readies for Texas in NCAA semifinals

• GoPack.com — Morris, Rizzi earn NFCA All-Region accolades

• GoPack.com — Nine from Pack football named to Athlon Sports’ ACC preseason team

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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