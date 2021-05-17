 The Wolfpacker daily newsstand: May 17
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The Wolfpacker daily newsstand: May 17

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, May 17.



NC State Wolfpack baseball Terrell Tatum
Terrell Tatum and the Pack swept Pittsburgh over the weekend. (NC State)

Headlines

• The Wolfpacker — Four-star quarterback MJ Morris details the latest in his recruitment

• The Wolfpacker — Updated class of 2022 hot board: Defensive backs

• The Wolfpacker — Russell Wilson inspires NC State graduates with meaning of vision

• Raleigh News & Observer — ACC’s Jim Phillips on NIL, CFP expansion and trying to ‘see around the corner’

• Raleigh News & Observer — Boo Corrigan, NC State athletic director, gets a contract extension. Here’s what it says.

• Raleigh News & Observer — NC State quarterback Russell Wilson delivers NC State commencement address

• Fayetteville Observer — NC State lineman Tyrone Riley is a 7th-year senior

• Winston-Salem Journal — David Teel: Notre Dame all in would give ACC football intriguing options

• Technician — Wolfpack baseball seals sweep over No. 16 Pitt with five homers

• Technician — Wolfpack women’s tennis keeps on rolling, advances to NCAA Championships quarterfinals

ª GoPack.com — #Pack9 completes sweep with 10-3 win over No. 16 Pitt

• GoPack.com — Pack set for NCAA Kingston Springs Regional

• GoPack.com — Pack secures first-ever NCAA quarterfinals berth in 4-1 victory over USC

• GoPack.com — Diamond Johnson selected to 2021 USA Women’s U19 World Cup Team

• GoPack.com — Henes wins second career 5000M ACC title to close out championships

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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