 The Wolfpacker daily newsstand: May 10
News More News
{{ timeAgo('2021-05-10 06:51:32 -0500') }} football Edit

The Wolfpacker daily newsstand: May 10

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, May 10.



NC State Wolfpack basketball recruit Breon Pass
Pack hoops recruit Breon Pass shined in winning a state title in football. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — Updated class of 2022 hot board: Running backs

• The Wolfpacker — NC State football 2021 schedule countdown: No. 11, South Florida

• The Wolfpacker — Updated class of 2022 hot board: Quarterbacks

• The Wolfpacker — NC State football 2021 schedule countdown: No. 12 Furman

• Raleigh News & Observer — Incoming NC State basketball player Breon Pass wraps uo two-sport prep career

• Fayetteville Observer — This NC State basketball commit just won his third football championship

• Technician — Pack baseball back in play for season’s second matchup against UNC Wilmington

• Technician — Wolfpack softball falls short against No. 21 Duke in regular season finale

• GoPack.com – Wolfpack punches ticket to second-straight Sweet 16, defeats Iowa State 4-2

• GoPack.com — Vicario set for NCAA regional play this week

• GoPack.com — Softball earns seven seed in ACC Tournament

Tweets Of The Day 

Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OZWVkIGl0IGJhY2suIEdvb2QgZGF5IHRvIGJlIGEgcGFydCBvZiB0 aGUgV29sZnBhY2sg8J+QuiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTWF6V0Zh NFFWciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL01heldGYTRRVnI8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgU2F0dXJkYXkgR2FtZWRheSAoQFNhdHVyZGF5R2FtZWRheSkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TYXR1cmRheUdhbWVkYXkvc3RhdHVz LzEzOTEwMjUyMzM2NTQ2ODk3OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5 IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FcC4gMyBvZiDigJxOZXZlciBGYWlsZWTigJ0gaXMgb3V0IG5vdy4g QmFzaWNhbGx5IGEgc3lub3BzaXMgb2YgUnVzc2VsbCBXaWxzb27igJlzIDQg eWVhcnMgYXQgTkMgU3RhdGUsIGhvdyBoZSB3YXMgZHJpdmVuIGJ5IGhpcyBj b25uZWN0aW9uIHRvIGhpcyBmYXRoZXIsIGFuZCB3aHkgdGhlIDIwMTAgZm9v dGJhbGwgc2Vhc29uIHdhcyBwaXZvdGFsIGluIHNldmVyYWwgd2F5cy4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09RaHdPSHJpZTgiPmh0dHBzOi8vdC5jby9P UWh3T0hyaWU4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvZSBPdmllcyAoQGpvZW92aWVz KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pvZW92aWVzL3N0YXR1 cy8xMzkxNzExOTgxOTEzMTMzMDU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1h eSAxMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BQ0MgUHJlZGljdGlvbjogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9BdGhsb25TcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEF0aGxv blNwb3J0czwvYT4gPGJyPjxicj5BdGxhbnRpYzogPGJyPjxicj4xLiBDbGVt c29uPGJyPjIuIE5DIFN0YXRlPGJyPjMuIEJvc3RvbiBDb2xsZWdlPGJyPjQu IExvdWlzdmlsbGU8YnI+NS4gV2FrZSBGb3Jlc3Q8YnI+Ni4gRmxvcmlkYSBT dGF0ZTxicj43LiBTeXJhY3VzZTxicj48YnI+Q29hc3RhbDogPGJyPjxicj4x LiBOb3J0aCBDYXJvbGluYTxicj4yLiBNaWFtaTxicj4zLiBWaXJnaW5pYSBU ZWNoPGJyPjQuIFBpdHQ8YnI+NS4gVmlyZ2luaWE8YnI+Ni4gR2VvcmdpYSBU ZWNoPGJyPjcuIER1a2U8L3A+Jm1kYXNoOyBDRkIgSHlwZSAoQENGQl9IeXBl KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NGQl9IeXBlL3N0YXR1 cy8xMzkxMDg1OTUyNDUwMzAxOTU1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1h eSA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GdXR1cmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNr TWVuc0JiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrTWVuc0JiYWxs PC9hPiBndWFyZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Bhc3NC cmVvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFzc0JyZW9uPC9hPiBuYW1l ZCB0aGUgTW9zdCBPdXRzdGFuZGluZyBPZmZlbnNpdmUgUGxheWVyIGZvciB0 aGUgTkNIU0FBIDJBQSB0aXRsZSBnYW1lLiBIYWQgdHdvIFREIHJlY2VwdGlv bnMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby93ZWNxaHc0RkZYIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vd2VjcWh3NEZGWDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb25hcyBQb3Bl IElWIChASkVQb3BlSVYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SkVQb3BlSVYvc3RhdHVzLzEzOTExNzU2ODY2MTg5ODAzNTM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5vbmx5IGZpdHRpbmcgdGhhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1Bhc3NCcmVvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFzc0Jy ZW9uPC9hPiAmIzM5O3MgZmluYWwgY2F0Y2ggaW4gaGlzIEhpZ2ggU2Nob29s IGNhcmVlciB3aXRoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRkJD YXBpdG9sT2ZOQz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARkJDYXBpdG9sT2ZO QzwvYT4gIGlzIGEgVEQgaW4gdGhlIDJBIFN0YXRlIENoYW1waW9uc2hpcCBH YW1lLiAgQmVzdCBvZiBsdWNrIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vUGFja01lbnNCYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFj a01lbnNCYmFsbDwvYT4gLi5iZWVuIGEgcGxlYXN1cmUgY292ZXJpbmcgeW91 ciBIUyBDYXJlZXIgb3ZlciB0aGUgcGFzdCB0aHJlZSB5ZWFycy4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XRk1ZP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBXRk1ZPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dG TVloc3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdGTVloc3M8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9KQlZmcVE3a05RIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v SkJWZnFRN2tOUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCcmlhbiBIYWxsIChAYmhhbGx3 Zm15KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JoYWxsd2ZteS9z dGF0dXMvMTM5MTIxMDEzNjExOTc0NjU2MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5NYXkgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGdyYXRlZnVsIGZvciB0b2RheeKAmXMgYmxlc3NpbmcuLi48 YnI+VGhhbmsgeW91IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29h Y2h3aWxlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2h3aWxlczwvYT4g Zm9yIGFuIG9mZmVyIHRvIE5DIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkuIEkgbG9vayBm b3J3YXJkIHRvIHRoZSB2aXNpdOKAvO+4j/Cfkqrwn4+9PGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNlS25pZ2h0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AUGFjZUtuaWdodHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vMjQ3U3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkAyNDdTcG9y dHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWF4UHJlcHM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1heFByZXBzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FB Qm9uTkJDP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBQUJvbk5CQzwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxBbWVyaWNhR2FtZT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxsQW1lcmljYUdhbWU8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTVUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBOQ1NVRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vTkNTVUZhbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5D U1VGYW5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZCVUFs bEFtZXJpY2FuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGQlVBbGxBbWVyaWNh bjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GQlVjYW1wP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGQlVjYW1wPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vODlkSDhtdmswZSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzg5ZEg4bXZr MGU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSGV2aW4gQnJvd24tU2h1bGVyIChIZXZ5IER1 dHkpIChASGV2eUR1dHlCUykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9IZXZ5RHV0eUJTL3N0YXR1cy8xMzkwODE5MDUzNzE2MDkwODgyP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdOKAmXMgYmVlbiBhIGxvbmcgaGF1bCB0byBwb3N0c2Vhc29uIGFm dGVyIDIwMjDigJlzIHN0b3BwYWdlISE8YnI+UGVyc3BlY3RpdmUgdGhhdCBp biAyMDE0ICZhbXA7IDIwMTUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9QYWNrV1Rlbm5pcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja1dUZW5u aXM8L2E+IHdlbnQgMy0yNSBpbiB0aGUgQUNDLiBTaW5jZSAyMDE4IDI2LTcg aW4gdGhlIEFDQywgNjAtMTUgb3ZlcmFsbDsgc3BlbnQgbW9yZSB0aW1lIGlu IHRoZSB0b3AgMTAgdGhhbiBvdXQgb2YgaXQsIGJhY2sgdG8gYmFjayBOQ0FB IFN3ZWV0IDE24oCZcyBhbmQgc3RpbGwgbW9yZSB0byBjb21lIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb1BhY2s/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb1BhY2s8L2E+IPCfkLrwn5C+ PC9wPiZtZGFzaDsgU2ltb24gRWFybnNoYXcgKEBDb2FjaEVhcm5zaGF3KSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoRWFybnNoYXcvc3Rh dHVzLzEzOTE1MjQyNzM1ODQ1ODI2NjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ TWF5IDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5hbHdheXMgcmVwcGluZyDwn5C68J+QuvCfkLogPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL21HaVprU2V1S3AiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tR2laa1Nl dUtwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyZW9uIFBhc3MgKEBQYXNzQnJlb24pIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFzc0JyZW9uL3N0YXR1cy8x MzkxNDg0MzU3NDgzODM5NDg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSA5 LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Xb2xmcGFjayA0LCBDeWNsb25lcyAyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9iYWJ5am1kMTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJh YnlqbWQxMjwvYT4gd2l0aCB0aGUgY2xpbmNoISEhIDYtNCwgNy01IFcg8J+Q uvCfkLogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2Y4SjN2OXZaWFMiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9mOEozdjl2WlhTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5DIFN0YXRl IFcuIFRlbm5pcyDwn5C68J+OviAoQFBhY2tXVGVubmlzKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tXVGVubmlzL3N0YXR1cy8xMzkxMTMw MDM3NDcwOTkwMzM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSA4LCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIHNwZWNpYWwgdGhhbmtzIHRvIHRoZSBOQyBTdGF0ZSBmb290YmFs bCB0ZWFtIGZvciByZWNvZ25pemluZyBNcnMuIEhvdWdoLCAxc3QgZ3JhZGUg dGVhY2hlciwgZm9yIFRlYWNoZXIgQXBwcmVjaWF0aW9uIFdlZWshICBNcnMu IEhvdWdoIGlzIGFuIGFtYXppbmcgdGVhY2hlciEgIOKdpO+4j/CflqTinaTv uI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBOQ1N0YXRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NlbnRyYWxXQ1BTUz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2VudHJh bFdDUFNTPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dDUFNT P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXQ1BTUzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9odW50ZXJfcHRhP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBodW50ZXJfcHRhPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvVGVhY2hlckFwcHJlY2lhdGlvbldlZWs/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUZWFjaGVyQXBwcmVjaWF0aW9u V2VlazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0dvUGFjaz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dv UGFjazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3NGR1ZteVFvNW4iPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9zRkdWbXlRbzVuPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEh1bnRl ciBHVC1BSUcgRWxlbSAoQEh1bnRlclByaW5jaXBhbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IdW50ZXJQcmluY2lwYWwvc3RhdHVzLzEzOTA3 MjExNDE5NDIxOTQxNzg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDcsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Video Of The Day

Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZWNrIG9mIGEgZmluYWwgZm9vdGJhbGwgZ2FtZSBmb3IgTi5DLiBT dGF0ZSBiYXNrZXRiYWxsIGNvbW1pdCBCcmVvbiBQYXNzICg8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Bhc3NCcmVvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AUGFzc0JyZW9uPC9hPik6IDExOSBhbGwtcHVycG9zZSB5YXJkcyBv biBzaXggdG91Y2hlcywgdHdvIHJlY2VpdmluZyBURHMgYW5kIGxvdHMgb2Yg aGlnaC1zdGVwcyBhcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZC Q2FwaXRvbE9mTkM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZCQ2FwaXRvbE9m TkM8L2E+IHdpbnMgaXRzIHRoaXJkIHN0cmFpZ2h0IE5DSFNBQSAyLUEgc3Rh dGUgdGl0bGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzRGalZnZU5ySVoiPmh0 dHBzOi8vdC5jby80RmpWZ2VOcklaPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vVGs4UXNZZklvNCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1RrOFFzWWZJbzQ8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQ2hhcGVsIEZvd2xlciAoQGNoYXBlbGZvd2xlcikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jaGFwZWxmb3dsZXIvc3RhdHVz LzEzOTExODYwMTUxMjIwMzg3ODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5 IDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25jc3RhdGUucml2YWxzLmNv bS9uZXdzL3RoZS13b2xmcGFja2VyLWRhaWx5LW5ld3NzdGFuZC1tYXktMTAt MiIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50 LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVs ZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7 CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5q cyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNy YyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVs LnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3Nj cmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29y ZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMl M0ElMkYlMkZuY3N0YXRlLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGdGhlLXdvbGZw YWNrZXItZGFpbHktbmV3c3N0YW5kLW1heS0xMC0yJmM1PTIwMjI3MzMxMjAm Y3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVu ZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK