 The Wolfpacker daily newsstand: June 9
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The Wolfpacker daily newsstand: June 9

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, June 9.



NC State Wolfpack football head coach Dave Doeren
Dave Doeren had reasons to celebrate on the recruiting trail Tuesday. (Ethan Hyman/News & Observer)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State lands in-state Rivals250 LB Torren Wright

• The Wolfpacker — NC State gets a commit double-dip, including four-star Torren Wright

• The Wolfpacker — NC State to have five projected ‘toss-up’ games in 2021 says ESPN

• The Wolfpacker — Coach: NC State commit Nick Campbell has a relentless work ethic

• The Wolfpacker — NC State football commitment analysis: Defensive lineman Nick Campbell

• The Wolfpacker — Elissa Cunane and Jakia Brown-Turner make Team USA roster for 2021 AmeriCup

• Raleigh News & Observer — NCAA baseball tournament: Scores, schedules and how to watch and stream the games

• Technician — Wolfpack swimmers shine at Wave I of U.S. Olympic Trials

• GoPack.com — Track & Field sends six entries to NCAA Championships

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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