 The Wolfpacker daily newsstand: June 8
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The Wolfpacker daily newsstand: June 8

Justin H. Williams • TheWolfpacker
Staff Writer
@JustinHWill

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, June 8.



NC State Wolfpack baseball
The Pack learned it will face Arkansas in the Super Regional. (NC State)

Headlines

• The Wolfpacker — Social media reaction: NC State baseball wins Ruston Regional

• The Wolfpacker — Red Light Tracker: Meet NC State Wolfpack Football’s Class of 2022

• The Wolfpacker — Nick Campbell ‘ready to work’ after committing to NC State on the spot

• The Wolfpacker — Social media reaction: Three-star DE Nick Campbell commits to NC State

• Raleigh News & Observer — A spinal injury disrupted his football career. The comeback story of NCSU’s Khalid Martin

• Raleigh News & Observer — Who’s got next? NC State finally knows which team it will face in the Super Regional

• Fayetteville Observer — NC State adds third commit from class of 2022

• GoPack.com — Wolfpack wrestling sends pair to Poland Open

• GoPack.com — Brown-Turner, Cunane named to 12-player team USA roster for 2021 Americup

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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