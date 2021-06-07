 The Wolfpacker daily newsstand: June 7
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The Wolfpacker daily newsstand: June 7

Justin H. Williams • TheWolfpacker
Staff Writer
@JustinHWill

Here are the various headlines and tweets for Friday, June 4.



NC State Wolfpack baseball Devonte Brown
NC State right fielder Devonte Brown hit a grand slam in the bottom of the fifth that gave the Pack its first lead in a 14-7 Regional-clinching win over Louisiana Tech Sunday. (GoPack.com)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State baseball advances to Super Regionals with 14-7 win over La. Tech

• The Wolfpacker — Nick Campbell 'ready to work' after committing to NC State on the spot

• The Wolfpacker — 2022 defensive end Nick Campbell commits to NC State

• The Wolfpacker — WATCH: Elliott Avent after NC State claims Ruston Regional

• The Wolfpacker — NC State football camp report: June 6

• The Wolfpacker — Live blog: NC State 8, Louisiana Tech 3 (Saturday)

• The Wolfpacker — NC State football camp report: June 5

• Raleigh News & Observer — How NC State defied the odds, advanced to an NCAA baseball super regional in slugfest

• Raleigh News & Observer —NC State freshman guard Terquavion Smith named NC Gatorade Player of the Year

• Fayetteville Observer —NC State football adds third commit from class of 2022

•Technician — Wolfpack baseball conquers Ruston Regional, advances to first Super Regional since 2013

• GoPack.com — REGIONAL CHAMPS! #Pack9 Defeats Louisiana Tech, Advances To Supers

Tweets Of The Day 

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