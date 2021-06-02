 The Wolfpacker daily newsstand: June 2
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The Wolfpacker daily newsstand: June 2

Justin H. Williams • TheWolfpacker
Staff Writer
@JustinHWill

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, June 2.



NC State Wolfpack baseball Elliott Avent
NC State is headed to Louisiana for the NCAA baseball tournament (Ken Martin)

Headlines

• The Wolfpacker — Athlon Sports is bullish on NC State in 2021 football preview magazine

• The Wolfpacker — Looking ahead at NC State's 2021-22 schedule

• The Wolfpacker — NC State makes the top three for four-star linebacker Torren Wright

• The Wolfpacker — NC State women's basketball hires Brittany Morris as new assistant coach

• The Wolfpacker — NC State football 2021 schedule countdown: No. 3, Miami

• The Wolfpacker — Blast from NC State football summer camps past: 2007-09

• The Wolfpacker — NC State baseball earns No. 2 seed in the Ruston Regional

ª Raleigh News & Observer — Here are the ACC teams that will play in the 2021 NCAA baseball championships

• Technician — Pack look back: Remembering the dominance of T.J. Warren

• Technician — MLB Pack Pros: Rodon making early case for Cy Young, other Pack Pros cooling off

• GoPack.com — NC State baseball selected to Ruston Regional

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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