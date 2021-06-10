 The Wolfpacker daily newsstand: June 10
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The Wolfpacker daily newsstand: June 10

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, June 10.



Headlines

• The Wolfpacker — Arkansas beat writer evaluates Super Regional matchup with NC State

• The Wolfpacker — NC State target Isaiah Montgomery works out at camp

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: Football recruiting and baseball Super Regionals

• The Wolfpacker — Daejuan Thompson saw no reason to wait anymore

• The Wolfpacker — Social media reaction: Two commits in one night for NC State

• The Wolfpacker — Rivals250 LB Torren Wright explains commitment to NC State

• Raleigh News & Observer — How Elliott Avent, NC State are prepping for a hostile environment in Super Regional round

• Technician — Wolfpack baseball to play No. 1 Arkansas in Super Regional

• GoPack.com — Wolfpack 4x100M squad concludes impressive season at NCAA Championships

Tweets Of The Day 

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