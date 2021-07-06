 The Wolfpacker daily newsstand: July 6
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The Wolfpacker daily newsstand: July 6

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, July 6.



Headlines

• The Wolfpacker — NC State football recruiting: Who’s next?

• The Wolfpacker — De’Ante Green recaps three visits, plans two more

• The Wolfpacker — Looking ahead at NC State’s 2021-22 schedule: Another Power Five opponent

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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