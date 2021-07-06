The Wolfpacker daily newsstand: July 6
Here are the various headlines and tweets for Tuesday, July 6.
Headlines
• The Wolfpacker — NC State football recruiting: Who’s next?
• The Wolfpacker — De’Ante Green recaps three visits, plans two more
• The Wolfpacker — Looking ahead at NC State’s 2021-22 schedule: Another Power Five opponent
Tweets Of The Day
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