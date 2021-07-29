 The Wolfpacker daily newsstand: July 29
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The Wolfpacker daily newsstand: July 29

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, July 29.

NC State Wolfpack football defensive lineman Alim McNeill
Former NC State defensive tackle Alim McNeill is off to a good start with the Detroit Lions. (Ethan Hyman/News & Observer)

Headlines

• The Wolfacker — Andre Roye recaps unofficial visit to NC State

• The Wolfpacke — NC State considered one of college football’s most stable programs per ESPN

• The Wolfpacker — Anatomy of a position: NC State offensive linemen

• The Wolfpacker — Amedeo’s teams up with several NC State Wolfpack athletes in NIL deal

• The Wolfpacker — ESPN’s FPI predicts the outcome of every NC State football game

• The Wolfpacker — Defensive lineman Davin Jackson sets announcement date

• Raleigh News & Observer — NBA draft expected to be thin on UNC, Duke, NCSU players

• GoPack.com — Hansson concludes individual Olympic action in 200 breaststroke semis

• GoPack.com — Wolfpack women’s hoops part of elite field for 2021 Baha Mar hoops event

• GoPack.com — Dunn named to Lou Groza watch list

• GoPack.com — Gill named to Ray Guy Award watch list

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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