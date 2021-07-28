 The Wolfpacker daily newsstand: July 28
News More News
{{ timeAgo('2021-07-28 08:33:49 -0500') }} football Edit

The Wolfpacker daily newsstand: July 28

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, July 28.

NC State Wolfpack football running back Zonovan Knight
Running back Zonovan Knight was preseason All-ACC. (ACC media)

Headlines

• The Wolfpacker — Defensive lineman Davin Jackson sets announcement date

• The Wolfpacker — Preseason position battle analysis: Strong safety

• The Wolfpacker — NC State basketball point guard Cam Hayes inks deal with Bojangles

• The Wolfpacker — NC State has successful Alpha Wolf Showcase

• The Wolfpacker — Three Wolfpack players make preseason All-ACC team

• Raleigh News & Observer — NC State’s Bam Knight is healthy and motivated, which is good news for the Wolfpack

• Raleigh News & Observer — NC State football lands three players on preseason All-ACC team. Here’s who made it.

• Raleigh News & Observer — Notre Dame staying one step ahead of the ACC as the SEC shakes up college football

• Fayetteville Observer — Three NC State players named to All-ACC football teams

• GoPack.com — Ponti helps Switzerland to sixth-place Olympic finish in 4x200

• GoPack.com — Three from Pack football named preseason All-ACC

• GoPack.com — Pack named to preseason Bronko Nagurski Trophy watch list

• GoPack.com — Ekwonu, Gibson named to Outland Trophy watch list

• GoPack.com — History made: 2021 NC State women’s tennis recap

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}