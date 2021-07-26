 The Wolfpacker daily newsstand: July 26
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The Wolfpacker daily newsstand: July 26

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, July 26.

NC State Wolfpack football coach Dave Doeren
Dave Doeren and the Pack hosted the Alpha Wolf Showcase ahead of the start of preseason camp. (Grant Halverson)

Headlines

• The Wolfpacker — Lex Thomas explains his commitment to NC State

• The Wolfpacker — NC State picked to finish second in the Atlantic Division in preseason ACC poll

• The Wolfpacker — Alpha Wolf Showcase visitors and updates

• The Wolfpacker — Social media reaction: Lex Thomas commits to NC State

• Raleigh News & Observer — Clemson again picked atop ACC preseason poll; UNC selected tops in Coastal division

• Technician — Record number of NC State-connected athletes to compete in 2020 Olympics

• Technician — MLB Pack Pros off to strong second-half starts

• Technician — NFL Pack Pros: Defensive linemen preparing to make a big impact this season

• GoPack.com — Wilson named to 2021 Butkus Award watch list

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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