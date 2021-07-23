 The Wolfpacker daily newsstand: July 23
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The Wolfpacker daily newsstand: July 23

Justin H. Williams • TheWolfpacker
Staff Writer
@JustinHWill

Here are the various headlines and tweets for Friday, July 23.

NC State Wolfpack football coach Dave Doeren
Dave Doeren spoke with multiple media outlets on Thursday. (Grant Halverson)

Headlines

• The Wolfpacker — Long list of NC State athletes set to compete in the Olympics

• The Wolfpacker — Notebook: NC State players at the 2021 ACC Football kickoff

• The Wolfpacker — Notebook: Dave Doeren on vaccines, Devin Leary, playoff expansion and more

• The Wolfpacker — Preseason position battle analysis: Defensive end

• The Wolfpacker — Five storylines to watch for at ACC Football Kickoff

• Raleigh News & Observer — NC State coach Doeren on vaccinated players: ‘I feel comfortable on where we are headed’

• Raleigh News & Observer — Expectations high for NC State football. Is the Wolfpack ready to step up this season?

• Fayetteville Observer — Can NC State make the jump from good to great?

• Fayetteville Observer — NC State Coach Doeren discusses team’s COVID-19 vaccination status

• Technician — Wolfpack defense primed for huge season behind Payton Wilson, linebackers

• Technician — NIL changes still unknown, changing landscape for Pack football players, Dave Doeren

• Technician — Pack football emphasizing education, personal decision making with vaccines

• Technician — Confident NC State offense focused on the little things entering fall camp

• GoPack.com — Hayes to represent Team USA in FIBA 3x3 women’s U23 Nations League

• GoPack.com — NC State athletics set to be well-represented at 2020 Olympic Games

• GoPack.com — Emezie named to Biletnikoff Watch List

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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