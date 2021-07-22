 The Wolfpacker daily newsstand: July 22
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The Wolfpacker daily newsstand: July 22

Justin H. Williams • TheWolfpacker
Staff Writer
@JustinHWill

Here are the various headlines and tweets for Thursday, July 22.

NC State Wolfpack football Dave Doeren
NC State coach Dave Doeren enters his ninth season with the Wolfpack in 2021. (Jacey Zembal/TheWolfpacker.com)

Headlines

• The Wolfpacker — Five NC State storylines to watch for at ACC Football Kickoff

• The Wolfpacker —Wolfpacker Podcast: 2021 ACC Football Kickoff Preview

• The Wolfpacker — Preseason position battle analysis: Backup tight ends

• The Wolfpacker — NC State adds road game at Troy to future schedule

• The Wolfpacker — Payton Wilson, Zonovan Knight on awards' preseason watch lists

• The Wolfpacker — The Wolfpacker’s 2021 preseason ACC football projected order of finish

• Raleigh News & Observer — Now roommates and teammates at NC State, these high school stars clash for final time

• Raleigh News & Observer — ACC commissioner calls for ‘complete holistic review of NCAA’

• Fayetteville Observer — ACC's Jim Phillips calls COVID-19 vaccinations 'critical' but also a 'personal choice'

• Winston-Salem Journal — Future NC State teammates Breon Pass, Terquavion Smith enjoy the ride as East-West All-Stars

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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