 The Wolfpacker daily newsstand: July 20
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The Wolfpacker daily newsstand: July 20

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, July 20.



NC State Wolfpack football linebacker Payton Wilson
Payton Wilson was recognized on several fronts Monday. (ACC Football)

Headlines

• The Wolfpacker — Anatomy of a position: NC State tight ends

• The Wolfpacker — The Wolfpacker top five

• The Wolfpacker — Payton Wilson, Zonovan Knight on awards’ preseason watch lists

• The Wolfpacker — Preseason position battle analysis: Backup quarterback

• The Wolfpacker ­— Terquavion Smith excels in all-star game

• Fayetteville Observer — NC State’s Wilson has ‘only scratched the surface’ of his talent

• Fayetteville Observer — NC State’s Knight, Wilson added to national award watch list

• Winston-Salem Journal — Future NC State guard Terquavion Smith stars in East basketball win

• Technician — Elly Henes: Building the heart of a champion through family, determination

• GoPack.com — Wolfpack standouts prep for Tokyo 2020 Olympics

• GoPack.com — Knight named to watch list for the Maxwell Award

• GoPack.com — Wilson named to watch list for Chuck Bednarik Award

• GoPack.com — Volleyball garners UCSM/AVCA Team Academic Award

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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