 The Wolfpacker daily newsstand: July 19
News More News
{{ timeAgo('2021-07-19 08:48:29 -0500') }} football Edit

The Wolfpacker daily newsstand: July 19

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, July 19.



NC State Wolfpack baseball pitcher Carlos Rodon
Carlos Rodon delivered another gem to add to his Cy Young candidacy. (Patrick Gorski-USA TODAY Sports)

Headlines

• The Wolfpacker — Anatomy of a position: NC State tight ends

• The Wolfpacker — Star-studded NC State wrestling class adds top recruit Matty Singleton

• The Wolfpacker — Preseason position battle analysis: Right tackle

• The Wolfpacker — Post MLB Draft look ahead: NC State Wolfpack baseball lineup

• Raleigh News & Observer — How NC State recruited and built its football team, one virtual meeting at a time

• Raleigh News & Observer — NC State freshman Lyndon Cooper describes the recruiting process

• Raleigh News & Observer — NC State baseball coach Elliott Avent’s season won’t end — and he’s good with that

• Technician — Torres, McDonough continue trend of draft success for NC State baseball

• GoPack.com — Tatyana Forbes to compete with Team Mexico at Summer Olympics

• GoPack.com — Episode 6: #PackPros Film room

• GoPack.com — Pack softball adds transfer Aisha Weixlmann

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}