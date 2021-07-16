 The Wolfpacker daily newsstand: July 16
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The Wolfpacker daily newsstand: July 16

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, July 16.



NC State Wolfpack football quarterback Philip Rivers
Former NC State great Philip Rivers spoke in Charlotte on Thursday.

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Roundtable: Baseball draft aftermath and football toss-ups

• The Wolfpacker — Ranking NC State’s best 25 players ahead of ’21 by PFF rating: Nos. 11-15

• The Wolfpacker — Pack Pros: Former Wolfpack baseball players in MLB and minors

• The Wolfpacker — Where Devin Leary stands in PFF’s ACC quarterback rankings

• The Wolfpacker — Post-MLB draft look ahead: NC State Wolfpack baseball pitching

• Raleigh News & Observer — Philip Rivers was back in North Carolina this week and shared how retirement is going

• Raleigh News & Observer — Wendell Murphy to receive Don Fish North Carolina Sports Hall of Fame Legacy Award

• GoPack.com — NC State athletics eliminated deficit, balances budget for 2020-21

• GoPack.com — Wendell Murphy recipient of inaugural Don Fish NCSHOF Legacy Award

• GoPack.com — Bistritz, Chmiel, Gaynor, Steelman earn CoSIDA Academic All-District honors

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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