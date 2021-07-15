 The Wolfpacker daily newsstand: July 15
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The Wolfpacker daily newsstand: July 15

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, July 15.



NC State Wolfpack athletics director Boo Corrigan
NC State AD Boo Corrigan and his staff managed to balance the budget this past year. (Ethan Hyman/News & Observer)

Headlines

• The Wolfpacker — Post-MLB Draft look ahead: NC State Wolfpack baseball pitching

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: 2021 MLB Draft recap and state of the baseball program

• The Wolfpacker — Anatomy of a position: NC State running backs

• The Wolfpacker — MJ Rice talks visits, recruitment

• The Wolfpacker — Ranking NC State’s best 25 players ahead of ’21 by PFF rating: Nos. 16-20

• Raleigh News & Observer — How return to normalcy has NC State excited about athletics’ outlook

• Raleigh News & Observer — Meet Tuffy III, NC State’s new live mascot that’s all energy, cuteness and ears

• GoPack.com — NC State athletics announces strategic plan for 2021-26

• GoPack.com — DeVries rejoins Patrick-Swift as Pack’s pitching coach

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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