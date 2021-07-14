 The Wolfpacker daily newsstand: July 14
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The Wolfpacker daily newsstand: July 14

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, July 14.



NC State Wolfpack baseball catcher Luca Tresh
Pack catcher Luca Tresh was picked in the 17th round by the Kansas City Royals. (NC State)

Headlines

• The Wolfpacker — Ranking NC State’s best 24 players ahead of ’21 by PFF rating: Nos. 16-20

• The Wolfpacker — Anatomy of a position: NC State quarterbacks

• The Wolfpacker — Ranking NC State’s best 25 players ahead of ’21 by PFF rating: Nos. 21-25

• The Wolfpacker — MLB Draft tracker, day three

• The Wolfpacker — Coach: Bennett Galloway is a perfect fit for NC State

• Raleigh News & Observer — Here are the players with ties to North Carolina selected in the 2021 MLB Draft

• Fayetteville Observer — Where did players with N.C. ties land during the 2021 MLB Draft?

• Fayetteville Observer — Welcome Tuffy III: NC State introduces newest mascot

• GoPack.com — Four more #Pack9 players selected on final day of MLB Draft

• GoPack.com — Shipp and Steinlechner earn All-American recognition from Ping

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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