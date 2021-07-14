The Wolfpacker daily newsstand: July 14

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, July 14.
Headlines
Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TYXkgaGVsbG8gdG8gdGhlIG5ld2VzdCBtZW1iZXIgb2Ygb3VyIFBh
Y2suLi48YnI+PGJyPvCdlYvwnZWm8J2Vl/CdlZfwnZWqIPCdlYDwnZWA8J2V
gCDwn5iNIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ZQWVBS3pJc0Z3Ij5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vWUFlQUt6SXNGdzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0
ZSBBdGhsZXRpY3MgKEBQYWNrQXRobGV0aWNzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tBdGhsZXRpY3Mvc3RhdHVzLzE0MTQ5NzkyNTU5
MTg3NTU4NDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxMywgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DdXRlbmVzcyBvdmVybG9hZCDwn6WwIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9peEtwS0dybHp5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vaXhLcEtHcmx6eTwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBBdGhsZXRpY3MgKEBQYWNrQXRobGV0
aWNzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tBdGhsZXRp
Y3Mvc3RhdHVzLzE0MTQ5ODM1NjQ1MjYwMzQ5NDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+SnVseSAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5maXJzdCBkYXkgb3V0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9KWnc3
SkR4TWJjIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSlp3N0pEeE1iYzwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBNaWtlIEpvbmVzIChAbWlrZWpvbmVzbmNfKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL21pa2Vqb25lc25jXy9zdGF0dXMvMTQxNDk5NjMz
ODk2MjM1ODI3Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDEzLCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PdXIgZWlnaHQgcGxheWVycyBzZWxlY3RlZCBpbiB0aGlzIHllYXIm
IzM5O3MgZHJhZnQgYXJlIHRoZTo8YnI+PGJyPuKWqu+4j21vc3QgaW4gdGhl
IEFDQzxicj7ilqrvuI9zZWNvbmQtbW9zdCBpbiBwcm9ncmFtIGhpc3Rvcnk8
YnI+4paq77iPdGhpcmQtbW9zdCBpbiB0aGUgTkNBQTxicj48YnI+8J+TsDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sUkd0cUlsZmFXIj5odHRwczovL3QuY28v
bFJHdHFJbGZhVzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzliQldZQWRp
YnMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS85YkJXWUFkaWJzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
ICNQYWNrOSDimr7vuI8gKEBOQ1N0YXRlQmFzZWJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZUJhc2ViYWxsL3N0YXR1cy8xNDE1
MDI1OTc0MDM5Njk1MzYxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTMs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CYXNlYmFsbCBBbWVyaWNhIGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28veW4yWTFPNUllNiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3luMlkxTzVJZTY8L2E+IHJh
dGVkIE5DIFN0YXRlIGNhdGNoZXIgTHVjYSBUcmVzaCBhbW9uZyB0aGVpciAx
MDUgYmVzdCBkcmFmdCBwcm9zcGVjdHMuIEhlIGJlY2FtZSBhIFJveWFsIG9u
IFR1ZXNkYXksIHRoZSBmaW5hbCBkYXkgb2YgdGhlIDIwMjEgTUxCIERyYWZ0
LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaU15ZU85UG9vcCI+aHR0cHM6Ly90
LmNvL2lNeWVPOVBvb3A8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlIEthbnNhcyBDaXR5
IFN0YXIgKEBLQ1N0YXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
S0NTdGFyL3N0YXR1cy8xNDE1MTM1ODE5MTAzNDU3MjgzP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7imr7vuI9NT1NUIFBMQVlFUlMgRFJBRlRFROKavu+4jzxicj48YnI+
RmluYWwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL01M
QkRyYWZ0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTUxC
RHJhZnQ8L2E+IFRhbGx5OiA8YnI+PGJyPjEwIOKAlCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VDTEFCYXNlYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AVUNMQUJhc2ViYWxsPC9hPiA8YnI+OSDigJQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYXpvcmJhY2tCU0I/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFJhem9yYmFja0JTQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9UVFVfQmFzZWJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRU
VV9CYXNlYmFsbDwvYT4gPGJyPjgg4oCUIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vTkNTdGF0ZUJhc2ViYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBOQ1N0YXRlQmFzZWJhbGw8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0dhbWVjb2NrQmFzZWJsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
R2FtZWNvY2tCYXNlYmxsPC9hPiA8YnI+NyDigJQgQXJpem9uYSwgVUYsIEZT
VSwgTG91aXN2aWxsZSwgVGVubmVzc2VlLCBUZXhhcywgVmFuZHk8L3A+Jm1k
YXNoOyBLZW5kYWxsIFJvZ2VycyAoQEtlbmRhbGxSb2dlcnMpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2VuZGFsbFJvZ2Vycy9zdGF0dXMvMTQx
NTAxOTI1NjMwNDA4Mjk1MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDEz
LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Kb3NoIEhvb2QsIGZvcm1lcmx5IGEgc3RhciBmb3IgUGVubiwgd2Fz
IGRyYWZ0ZWQgaW4gdGhlIDIwdGggcm91bmQgdG9kYXkgYnkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1JlZFNveD9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1JlZFNveDwvYT4sIGFuZCBoZSBo
b21lcmVkIHRvbmlnaHQgZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSGFyd2ljaE1hcmluZXJzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIYXJ3
aWNoTWFyaW5lcnM8L2E+IChhbmQgcG9zZWQgZm9yIHRoZSBjb29sIHBob3Rv
IGJlbG93KS4gSWYgSG9vZCBkb2VzbiYjMzk7dCBzaWduLCBoZSYjMzk7bGwg
dHJhbnNmZXIgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0
YXRlQmFzZWJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5DU3RhdGVCYXNl
YmFsbDwvYT4sIHdoZXJlIGhlJiMzOTtkIGJlIGEgc2VyaW91cyBpbXBhY3Qg
cGxheWVyIG9uIHRoZSBpbmZpZWxkLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
Zlk3NU5yTHo3UCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2ZZNzVOckx6N1A8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgQWFyb24gRml0dCAoQGFhcm9uZml0dCkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hYXJvbmZpdHQvc3RhdHVzLzE0MTUxMTk4OTgw
NzA3MzI4MDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxNCwgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIHdpbiBvdmVyIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NvdHVpdEtldHRsZWVycz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQ290dWl0S2V0dGxlZXJzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1RCSHNwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVEJIc3Bv
cnRzPC9hPiBzcG9rZSB3aXRoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vam9zaF9ob29kMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Aam9zaF9ob29k
MTwvYT4gKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZUJh
c2ViYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOQ1N0YXRlQmFzZWJhbGw8
L2E+KSB3aG8gZHJvdmUgaW4gdGhyZWUgcnVucyB0b25pZ2h0IGFmdGVyIGJl
aW5nIGRyYWZ0ZWQgYnkgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUmVkU294P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSZWRTb3g8L2E+IGVh
cmxpZXIgdG9kYXkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80ZHc5em83a1VP
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vNGR3OXpvN2tVTzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBI
YXJ3aWNoIE1hcmluZXJzIChASGFyd2ljaE1hcmluZXJzKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hhcndpY2hNYXJpbmVycy9zdGF0dXMvMTQx
NTEyODQyNTA1Mjk2NjkxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE0
LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hb29kIERheSAxIG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9QZWFjaEphbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I1BlYWNoSmFtPC9hPiBmcm9tIDfigJkwIDIwMjIgQ2hyaXN0
IEVzc2FuZG9rbyAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jaHJp
c3Q1ZXNkaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2hyaXN0NWVzZGs8L2E+
KSB3aXRoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9vV2lsbGlh
bXNBQVU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJvb1dpbGxpYW1zQUFVPC9h
Pi4gMTQgcG9pbnRzLCA4IHJlYm91bmRzLCAyIGJsb2NrcywgY291bGQgYmUg
YSBiaWcgd2VlayBhaGVhZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUXdoS2Qx
U00zeiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1F3aEtkMVNNM3o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
SmFtaWUgU2hhdyAoQEphbWllU2hhdzUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vSmFtaWVTaGF3NS9zdGF0dXMvMTQxNTAyNTY4MjAyODA2MDY3
Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYWxlaWdo
R292P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSYWxlaWdoR292PC9hPiBhbmQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaXR5b2ZEdXJoYW1OQz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2l0eW9mRHVyaGFtTkM8L2E+IGFyZWEg
aXMgdGhlIE5vLiAyIHBsYWNlIHRvIGxpdmUgaW4gdGhlIGNvdW50cnksIGFj
Y29yZGluZyB0byB0aGUgYW5udWFsIHJhbmtpbmcgZnJvbSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VzbmV3cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AdXNuZXdzPC9hPiwgYnV0IGl0JiMzOTtzIE5vLiAxIGFjY29yZGluZyB0
byB1cy4g8J+TjfCfkLrwn5C+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VOWxM
Y2ZJdXFqIj5odHRwczovL3QuY28vVTlsTGNmSXVxajwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL3JqUnBqRXFUSXMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9yalJw
akVxVElzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5DIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgKEBO
Q1N0YXRlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGUv
c3RhdHVzLzE0MTQ5NDA5NzY1NjE1MDgzNTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+SnVseSAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgbGVnYWN5IGxpdmVzIG9uIHRoYW5rcyB0byB0aGUgZ2VuZXJv
c2l0eSBvZiB0aGUgRG93bmV5IEZhbWlseS48YnI+PGJyPkV4Y2l0ZWQgZm9y
IFdvbGZwYWNrIE5hdGlvbiB0byBtZWV0IFR1ZmZ5IElJSSwgd2hvIGlzIGEg
ZGlyZWN0IGRlc2NlbmRhbnQgb2YgVHVmZnkgSSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvLzI0RGZsaVJIZVYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8yNERmbGlSSGVW
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5DIFN0YXRlIEF0aGxldGljcyAoQFBhY2tBdGhs
ZXRpY3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0F0aGxl
dGljcy9zdGF0dXMvMTQxNTAyODc1NjcxNzA1MTkwNT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5KdWx5IDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
——
• Talk about it inside The Wolves' Den
• Subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker
• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker
• Like us on Facebook