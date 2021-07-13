 The Wolfpacker daily newsstand: July 13
News More News
{{ timeAgo('2021-07-13 07:15:35 -0500') }} football Edit

The Wolfpacker daily newsstand: July 13

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, July 13.



Headlines

• The Wolfpacker — Coach: Bennett Galloway is a perfect fit for NC State

• The Wolfpacker — MLB Draft tracker, day two

• The Wolfpacker — NC State QB Devin Leary is back to ‘100 percent’ ahead of 2021 season

• The Wolfpacker — NC State commit Darius Edmundson is enrolling in the fall

• The Wolfpacker — Five-star guard Jazian Gortman interested in visiting NC State

• Raleigh News & Observer — Here are the players with ties to North Carolina selected in the 2021 MLB Draft

• Technician — Four Wolfpack baseball players selected on day two of MLB Draft

• GoPack.com — Four players from #Pack9 selected on day two of MLB Draft

• GoPack.com — NC State women’s tennis honored as ITA All-Academic Team

• GoPack.com — Knowles, Hansson, Alons named to CoSIDA Academic All-District At-Large Team

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}