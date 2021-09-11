The Wolfpacker daily newsstand: It's gameday

NC State will kick off at Mississippi State Saturday evening on ESPN2.
Today's is also the somber 20th anniversary of the Sept. 11 attacks.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
NC State is in Starkville, Miss., after a week of preparation for a crucial SEC showdown at Mississippi State.
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Meanwhile, NC State athletics joined countless others in remembering the tragic events of 9/11.
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And in a #PackPros update, former NC State running back Nyheim Hines is now a rich man, and former #Pack9 ace Carlos Rodon continues to dominate for the Chicago White Sox.
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