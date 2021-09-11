 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 11
News More News
{{ timeAgo('2021-09-11 08:49:04 -0500') }} football Edit

The Wolfpacker daily newsstand: It's gameday

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

NC State will kick off at Mississippi State Saturday evening on ESPN2.

Today's is also the somber 20th anniversary of the Sept. 11 attacks.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack football head coach Dave Doeren
Doeren will lead the Pack onto the field at Mississippi State Saturday. (ACC media)

Tweets Of The Day 

NC State is in Starkville, Miss., after a week of preparation for a crucial SEC showdown at Mississippi State.

Meanwhile, NC State athletics joined countless others in remembering the tragic events of 9/11.

And in a #PackPros update, former NC State running back Nyheim Hines is now a rich man, and former #Pack9 ace Carlos Rodon continues to dominate for the Chicago White Sox.

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker war room presented by FranchiseCoach.net

• The Wolfpacker — Cyrus Fagan is ‘going to give it my all’ for NC State

• The Wolfpacker — What others are picking for NC State at Mississippi State

• The Wolfpacker — The Wolfpacker game predictions: NC State at Mississippi State

• Raleigh News & Observer — Is MSU coach Mike Leach’s viral persona real? Don’t let his oddities fool you, NC State

• Raleigh News & Observer — No drill: NC State defensive backs prepare to face Mississippi State’s ‘air raid’

• Technician — NC State men’s soccer falls 2-0 in ACC opener to No. 2 Clemson

• Technician — Evans vanquishes Rutgers as Wolfpack volleyball sweeps doubleheader

• GoPack.com — First road test awaits Pack in Starkville

• GoPack.com — NC State holds on in five-set thriller

• GoPack.com — Six Wolfpack swimmers, three NC State alumni named to 2021-22 U.S. National Team

• GoPack.com — NC State falls short to No. 2 Clemson in ACC opener

Video Of The Day

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}