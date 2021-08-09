 The Wolfpacker daily newsstand: Aug. 9
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The Wolfpacker daily newsstand: August 9

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, August 9.

Headlines

• The Wolfpacker — Anatomy of a position: NC State linebackers

• The Wolfpacker — Red Light Tracker: Meet NC State Wolfpack football’s class of 2022

• The Wolfpacker — WATCH: NC State football highlights from first day of fall camp

• Rivals.com — ACC Week: Top five MVP candidates

• Raleigh News & Observer — NC State football players and their guests were all winners on the team’s Victory Day

• Technician — NFL Pack Pros: Offensive linemen, A.J. Cole to make an impact in 2021

• Technician — NFL Pack Pros: NC State skill position alumni determined to grow this season

• Technician — MLB Pack Pros: Excitement abounds in early August

• Technician — NC State adds commit Noe Ponti to Olympic medalists amidst packed Games

• GoPack.com — Bill Cowher inducted into NFL Hall of Fame

• GoPack.com — Knowles Hansson, Alons honored as CoSIDA All-Americans

• GoPack.com — Hayden Hidlay named a CoSIDA Academic All-American

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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