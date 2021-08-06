 The Wolfpacker daily newsstand: Aug. 6
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The Wolfpacker daily newsstand: August 6

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, August 6.

NC State Wolfpack football running back Zonovan Knight offensive tackle Ikem Ekwonu
Zonovan Knight and Ikem Ekwonu made headlines. (ACC media)

Headlines

• The Wolfpacker — Photos: NC State Wolfpack football class of 2021 at fall camp

• The Wolfpacker — Photos: NC State Wolfpack football opens 2021 fall camp

• The Wolfpacker — NC State target Alphonzo Billups breaks down his top six

• The Wolfpacker — WATCH: NC State Wolfpack football starters discuss season

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: First day of football fall camp reflections

• The Wolfpacker — NC State football awards offseason strength and conditioning honors

• Fayetteville Observer — The origin story behind Zonovan ‘Bam’ Knight’s nickname

• GoPack.com — Ekwonu and Gibson named to Lombardi Award watch list

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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