 The Wolfpacker daily newsstand: Aug. 5
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The Wolfpacker daily newsstand: August 5

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, August 5.

NC State Wolfpack football offensive lineman Ikem Ekwonu
Ikem Ekwonu (79) and the Pack started preseason camp on Wednesday morning. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State football awards offseason strength and conditioning honors

• The Wolfpacker — NC State coach Dave Doeren excited about team’s potential entering fall

• The Wolfpacker — WATCH: NC State coach Dave Doeren and players post-first day of fall camp

• The Wolfpacker — Premium observations: NC State opens fall camp

• The Wolfpacker — Three things to watch as NC State football begins fall camp

• Raleigh News & Observer — Judgment for NC State football is 51 days away. One game can show us Wolfpack’s progress

• Raleigh News & Observer — Photos from NC State football’s first practice of fall camp

• Raleigh News & Observer — NC State alleges no communication from NCAA for days after 1st positive CWS COVID test

• Raleigh News & Observer — It was only one practice, but NC State’s first day back with football looked sharp

• Fayetteville Observer — NC State’s Daniel Joseph discovered meditation in the offseason

• Technician — NC State fall camp observations: ‘We have a chance to be really good’

• GoPack.com — NC State men’s soccer releases 2021 season schedule

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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