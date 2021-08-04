 The Wolfpacker daily newsstand: Aug. 4
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The Wolfpacker daily newsstand: August 4

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, August 4.

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker pre-camp projected depth chart: Defense

• The Wolfpacker — Wolfpack women to get rematch against Indiana in 2021 Big Ten/ACC Challenge

• The Wolfpacker — The Wolfpacker pre-camp projected depth chart: Offense

• The Wolfpacker — Class of 2023 receiver Nathan Leacock excited by NC State offer

• Raleigh News & Observer — The untold, behind-the-scenes story of NC State’s sudden College World Series exit

• Raleigh News & Observer — What to watch for as the NC State Wolfpack begins fall football practices this week

• Fayetteville Observer — Things to watch as NC State football opens fall camp

• Fayetteville Observer — South View alum Timmy McCall named assistant wrestling coach at NC State

• Fayetteville Observer — Former NC State standout Philip Rivers considering return to the NFL

• GoPack.com — Strength and conditioning staff honors top performers

• GoPack.com — NC State to visit Indiana for 2021 Big/ACC Challenge

• GoPack.com — Wolfpack football to be features on ACC Network

• GoPack.com — McCall elevated to assistant coach for Wolfpack wrestling

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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