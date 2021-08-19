 The Wolfpacker daily newsstand: August 19
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The Wolfpacker daily newsstand: August 19

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, August 19.

NC State Wolfpack football linebacker Payton Wilson
Linebacker Payton Wilson's speed is in the headlines. (ACC Football)

Headlines

• The Wolfpacker — Looking ahead at NC State’s 2021-22 schedule: Another opponent revealed

• The Wolfpacker — Bryson Speas embraces versatility

• The Wolfpacker — Tanner Ingle is trying to channel his intensity

• The Wolfpacker — Pack Pros: Former Wolfpack baseball players in MLB and minors

• The Wolfpacker — Ricky Person: ‘The best I’ve felt’

• Raleigh News & Observer — What can NC State’s veteran defense do better in 2021?

• Fayetteville Observer — Will this red-hot 2023 recruit commit to UNC or NC State football

• Technician — After opting out last fall, NC State women’s soccer ready for new season

• Technician — Wolfpack softball preps for new era with roster turnover, new pitching coach

• GoPack.com — Women’s soccer to open 2021 season Thursday at No. 9 Georgetown

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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