The Wolfpacker daily newsstand: August 19

Here are the various headlines and tweets for Thursday, August 19.
Headlines
Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb3VyY2U6IE5DIFN0YXRlIGJhc2tldGJhbGwgaGFkIGl0cyBoZWFy
aW5nIHdpdGggdGhlIE5DQUEgaW4gdGhlIGNhc2UgY3VycmVudGx5IGJlaW5n
IG92ZXJzZWVuIGJ5IHRoZSBJQVJQLCB0aGlyZC1wYXJ0eSByZXNvbHV0aW9u
IHdpdGggbm8gYXBwZWFsIHByb2Nlc3MuIE5DIFN0YXRlIGlzIG5vdCBpbXBh
Y3RlZCBieSByZWNlbnQgTkNBQSBhbm5vdW5jZW1lbnQgdG8gc3BlZWQgdXAg
c3VjaCBjYXNlcyBhbmQgcmVseSBtb3JlIG9uIGVuZm9yY2VtZW50IHN0YWZm
IGZpbmRpbmdzLjwvcD4mbWRhc2g7IERlbm5pcyBEb2RkIChAZGVubmlzZG9k
ZGNicykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kZW5uaXNkb2Rk
Y2JzL3N0YXR1cy8xNDI4MDIyNjMyMzI3Mjg2NzkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FaXRoZXIgeW91IGFyZSBSVU5OSU5HIHdpdGggdXMgb3IgeW91IGFy
ZSBSVU5OSU5HIGZyb20gdXMsIGJ1dCB5b3UgYmV0dGVyIGJlbGlldmUgdGhh
dCDigJxXaGVuIHdlIGFyZSBodW5ncnksIHdlIGVhdOKAnSAtIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRm9sbG93MjRIb2RnZT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5ARm9sbG93MjRIb2RnZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0hUVD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0hUVDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FscGhhU3BlZWQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBbHBoYVNwZWVkPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTVBIP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTVBIPC9hPiA8YnI+PGJyPipTVU1NRVIgMjEg
VE9QIFZFTE9DSVRJRVMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3o2ZTFnQUts
NmwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS96NmUxZ0FLbDZsPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IERhbnRvbmlvIEJ1cm5ldHRlIChAQ29hY2hUaHVuZGVyXzQ1KSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoVGh1bmRlcl80NS9zdGF0dXMv
MTQyODE1MTc5NDM0NjE2ODMyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1
c3QgMTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQ1NVIFBSRVZJRVc6IE4uQy4gU3RhdGUgaGFzIGVpZ2h0IG9mZmVu
c2l2ZSBzdGFydGVycyBhbmQgMTAgZGVmZW5zaXZlIHN0YXJ0ZXJzIGJhY2ss
IGluY2x1ZGluZyBxdWFydGVyYmFjayBEZXZpbiBMZWFyeSBmcm9tIGEgYnJv
a2VuIGxlZyBhbmQgbGluZWJhY2tlciBQYXl0b24gV2lsc29uIGFmdGVyIGhl
IGxlZCB0aGUgQXRsYW50aWMgQ29hc3QgQ29uZmVyZW5jZSBpbiB0YWNrbGVz
LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRmt6QmhvU1pqOCI+aHR0cHM6Ly90
LmNvL0ZrekJob1Naajg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV05DVCAoQHduY3Q5KSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3duY3Q5L3N0YXR1cy8xNDI4
MjA4ODU5NDMzMjk1ODc0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAx
OSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdpbGwgYmUgYW5ub3VuY2luZyBteSBjb21taXRtZW50IG9uIFNl
cHRlbWJlciA3dGggYXQgMXBtIG9uIG15IGxpdHRsZSBicm90aGVycyBiaXJ0
aGRheSEhISBFdmVyeW9uZSBpcyBtb3JlIHRoYW4gd2VsY29tZWQgdG8gY29t
ZSBvdXQgYW5kIHNob3cgc29tZSBsb3ZlIPCfpI08YnI+PGJyPvCfk41Mb2Nh
dGlvbjogMjIwMSBTcHJpbmcgRm9yZXN0IFJkLCBSYWxlaWdoLCBOQyAyNzYx
NShNaWxsYnJvb2sgSFMgaW4gdGhlIGF1ZGl0b3JpdW0pPC9wPiZtZGFzaDsg
V2VzbGV5IEdyaW1lcyDCuSAoQHdlc2xleWdyaW1lc3MpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vd2VzbGV5Z3JpbWVzcy9zdGF0dXMvMTQyODAz
OTkyNDgyNjExNjEwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTgs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9rZWxzZXlyaWdn
cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Aa2Vsc2V5cmlnZ3M8L2E+IHJldHVy
bmVkIHRvIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NsdWJo
b3VzZUtCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDbHViaG91c2VLQjwvYT4g
d2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0t5bGVCYWlsZXlD
bHViP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLeWxlQmFpbGV5Q2x1YjwvYT4g
YXMgc2hlIGV4cGxhaW5lZCB3aHkgc2hlIGhhcyBoaWdoIGhvcGVzIGZvciBO
QyBTdGF0ZSwgYW5kIEtlbHNleSB0cmllcyB0byBwcmVkaWN0IHdobyB3aWxs
IHN1cnZpdmUgJnF1b3Q7Q29hc3RhbCBDaGFvcyZxdW90OyB0aGlzIHllYXIu
PGJyPjxicj5MaXN0ZW4gSGVyZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzZo
NjRBOWVNd2UiPmh0dHBzOi8vdC5jby82aDY0QTllTXdlPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFNwb3J0cyBSYWRpbyBXRk5aIChAd2ZueikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS93Zm56L3N0YXR1cy8xNDI4MTQwOTA1OTcwNjA2MDgw
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxOCwgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5qoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L05GTERyYWZ0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
TkZMRHJhZnQ8L2E+IFByb2ZpbGU6IENvcnkgRHVyZGVuLCBETCwgTkMgU3Rh
dGU8YnI+PGJyPkNoZWNrIG91dCB0aGUgZHJhZnQgcHJvZmlsZSBmb3IgQ29y
eSBEdXJkZW4gaGVyZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1E2VWFBSVhV
RUYiPmh0dHBzOi8vdC5jby9RNlVhQUlYVUVGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5G
TCBEcmFmdCBCaWJsZSBvbiBTcG9ydHMgSWxsdXN0cmF0ZWQgKEBORkxEcmFm
dEJpYmxlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05GTERyYWZ0
QmlibGUvc3RhdHVzLzE0MjgwMzk0MzcwMjg1NjA5MDU/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CYWNrIHRvIHdvcmsgaW4gUmFsZWlnaC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL1JnNnhGdG95R3UiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9SZzZ4RnRveUd1
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7ICNQYWNrOSDimr7vuI8gKEBOQ1N0YXRlQmFzZWJh
bGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZUJhc2Vi
YWxsL3N0YXR1cy8xNDI4MDg5NjE2MzQ3ODQ4NzA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DbGFzcyBvZiAyMDIyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vR0FjYWRlbXlMZWFndWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdBY2Fk
ZW15TGVhZ3VlPC9hPiBmb3J3YXJkIENpZW5uYSBLaW0gKDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSU1HQVNvY2Nlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ASU1HQVNvY2NlcjwvYT4pIHZlcmJhbGx5IGNvbW1pdHMgdG8gTkMg
U3RhdGU8L3A+Jm1kYXNoOyBTb2NjZXJXaXJlIChAVGhlU29jY2VyV2lyZSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVTb2NjZXJXaXJlL3N0
YXR1cy8xNDI4MDAyMDcyODM0NzExNTUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkF1Z3VzdCAxOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video Of The Day
——
• Talk about it inside The Wolves' Den
• Subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker
• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker
• Like us on Facebook