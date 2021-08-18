 The Wolfpacker daily newsstand: August 18
News More News
{{ timeAgo('2021-08-18 08:18:22 -0500') }} football Edit

The Wolfpacker daily newsstand: August 18

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, August 18.

NC State Wolfpack football head coach Dave Doeren
Head coach Dave Doeren and the Pack are almost two weeks from the opener (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — Ricky Person: ‘The best I’ve felt’

• The Wolfpacker — Could NC State Wolfpack football reach top 10 in polls

• The Wolfpacker — Pack Pros: Former NC State players fighting for roster spots

• The Wolfpacker — WATCH: NC State playmakers Ricky Person and Devin Carter preview season

• The Wolfpacker — Top five to watch for Wolfpack basketball recruiting in 2022 class

• The Wolfpacker — NC State News & Views: Football coaches’ fall camp updates

• Raleigh News & Observer — Checking in on NC State football recruits — and potential recruits — in prep football

• Fayetteville Observer — Who are the top 50 football recruits in NC’s class of 2022?

• Winston-Salem Journal — Big 12 faces difficult realignment questions as ACC, Big Ten and Pac-12 talk alliance

• Technician — NC State volleyball to face gauntlet of ranked teams in 2021 slate

• Technician — Breaking down the NC State baseball draftees’ contracts, pro starts

• GoPack.com — Wolfpack welcomes Chad Pearson as track & field and cross country assistant coach

• GoPack.com — Wolfpack earns 2-0 exhibition win at Virginia Tech

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}