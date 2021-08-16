 The Wolfpacker daily newsstand: August 16
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The Wolfpacker daily newsstand: August 16

Justin H. Williams • TheWolfpacker
Staff Writer
@JustinHWill

Here are the various headlines and tweets for Monday, August 16.

Headlines

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack basketball class of 2022 updated hot board

• The Wolfpacker — Anatomy of a position: NC State safeties/nickels

• The Wolfpacker — ACC Week: Predictions for each team in the conference

• Raleigh News & Observer — Who’s Got Next? Here are the top 25 high school football recruits in North Carolina

• Raleigh News & Observer — Tanner Ingle is the NC State Wolfpack’s self-proclaimed version of the Tazmanian Devil

• Technician — What you need to know about the different athletic venues on campus

• Technician — The dos and don’ts of your first NC State football game

• Technician — Names to know in NC State athletics: Fall sports edition

• GoPack.com — Johnson, USA U19 women take home gold at 2021 World Cup

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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