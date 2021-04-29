 The Wolfpacker daily newsstand: April 29
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The Wolfpacker daily newsstand: April 29

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, April 29.



NC State Wolfpack baseball coach Elliott Avent
Ellott Avent was named Team USA manager on Wednesday. (Ken Martin)

Headlines

• The Wolfpacker — Dakota Twitty breaks down final four, including NC State

• The Wolfpacker — NC State target Omarion Hampton’s recruitment remains open

• The Wolfpacker — Elliott Avent named manager of USA Baseball’s Collegiate National Team

• The Wolfpacker — The Wolfpacker top 25 presented by JFQ Lending

• The Wolfpacker — NC State baseball breaks into projected Field of 64

• The Wolfpacker — NC State target Daylan Smother’ national interest is quickly growing

• The Wolfpacker — Linebacker Xavier Simmons has taken visits to NC State

• Raleigh News & Observer — NC State’s Elliott Avent named coach of USA baseball

• Raleigh News & Observer — Centennial Authority approves plans to upgrade Carter-Finley Stadium. Where that $700,000 will come from.

• Technician — NC State softball set for another tough test in No. 6 Florida State

• Technician — Trio of Wolfpack baseball alumni marks upcoming era of Giants baseball

• Technician — Wolfpack baseball hits road again for matchup against Wake Forest

• GoPack.com— Elliott Avent named 2021 USA Baseball Collegiate National Team manager

• GoPack.com — #PackPros: The next wave into the NFL

• GoPack.com — Monika Vicario selected to compete in NCAA Regional Championship

• GoPack.com — @Packwrestle announces 2021 signing class

• GoPack.com — 2021 women’s soccer spring season wrap up

Tweets Of The Day 

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