 The Wolfpacker daily newsstand: April 28
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The Wolfpacker daily newsstand: April 28

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, April 28.



NC State Wolfpack baseball coach Elliott Avent
Elliott Avent's squad has a game at Appalachian State Tuesday evening. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — Linebacker Xavier Simmons has taken visits to NC State

• The Wolfpacker — Report: Enhancements coming to NC State’s Carter-Finley Stadium

• The Wolfpacker — Scouting NC State offensive tackle signee Jaleel Davis

• The Wolfpacker — NC State baseball bracketology breakdown

• The Wolfpacker — NC State made a strong first impression with 2023 DE Isaiah Shirley

• The Wolfpacker — DJ Funderburk signs with Athletes Sports Management, ending NC State career

• The Wolfpacker — NC State target Rico Walker is a top class of 2023 prospect

• Raleigh News & Observer — NC State plans to upgrade Carter-Finley Stadium. Where that $700,000 will come from.

• Winston-Salem Journal — NCHSAA football championship games will be played May 6-8 at Carter-Finley Stadium and Kenan Stadium

• Technician — Commentary: Devin Leary will take the Pack to new heights in 2021

• Technician — MLB Pack Pros: Rodon and Turner experiencing down weeks

• Technician — NC State baseball cruises through midweek matchup with Mountaineers

• GoPack.com — #Pack9 defeats App State, extends win streak to four

Tweets Of The Day 

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