 The Wolfpacker daily newsstand: April 22
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The Wolfpacker daily newsstand: April 22

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, April 22.



NC State Wolfpack women's basketball Elissa Cunane
Elissa Cunane is a finalist for the 2021 Americup Team. (The Associated Press)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State football recruiting: Who’s next?

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack basketball class of 2022 updated hot board

• The Wolfpacker — NC State football position group analysis: Running backs

• The Wolfpacker — North Carolina to lift mass gathering restrictions by June

• The Wolfpacker — The Wolfpacker top 25 presented by JFQ Lending

• Raleigh News & Observer — NC is hosting the entire NCAA soccer tournaments. Let’s do the same with basketball.

• Fayetteville Observer — This NC State basketball commit is making waves on the football field

• Technician — The legacy of Wanda Billigslea Farrell, one of NC State’s first Black cheerleaders

• Technician — Basketball Pack Pros: NC State alumni form team for TBT 2021

• Technician — Pack look back: College careers of Carlos Rodon, Trea Turner, Andrew Knizner

• Technician — Robin Catry continues to elevate his game with Pack men’s tennis despite early obstacles

• Technician — NC State softball goes on home run binge in doubleheader over Furman

• GoPack.com — Cunane, Brown-Turner named finalists for USA Basketball’s 2021 Women’s Americup Team

• GoPack.com — Wolfpack shuts out Furman in doubleheader

• GoPack.com — NC State ranked fourth nationally headed into postseason

• GoPack.com — Steelman earns co-track performer of the week laurels

Tweets Of The Day 

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