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Terrell Anderson gives the latest on his commitment to N.C. State

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Greensboro (N.C.) Grimsley standout receiver Terrell Anderson committed to N.C. State in August but that didn't stop other teams from recruiting him. Anderson took an official visit to Georgia earlier this month and he is still trying to figure out his final decision.

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